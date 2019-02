Marini (Pd): con Sanchez per un’Europa sociale, femminista e unita

“Non ci sarebbe potuto essere posto migliore in Europa per lanciare la campagna per le elezioni europee ed eleggere Frans Timmermans come nostro candidato. Iniziare la campagna del Pse in Spagna con un leader come Pedro Sánchez, che sostiene fermamente l’idea di un’Europa sociale, femminista, sostenibile e unita, rappresenta un segnale forte”.

Così la governatrice dell’Umbria e capogruppo del Pse al Comitato europeo delle Regioni Catiuscia Marini, mentre si trova a Madrid per partecipare alla due giorni del congresso del Partito socialista europeo. La manifestazione ufficializzerà la candidatura dell’attuale primo vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, alla guida dell’esecutivo comunitario, lanciandone la campagna in vista delle elezioni di maggio.