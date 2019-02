Quando Renzi chiamò Putin per cambiare il titolo al servizio di un Tg

Condividi



di Franco Bechis

C’è una chicca nell’ultimo libro di Matteo Renzi. Risale al 2016, in piena campagna referendaria. Qualcuno avvisa il premier italiano di un servizio in onda su Russia Today, la tv internazionale russa. Che scambia sostenitori di Renzi per suoi avversari e titola la manifestazione come fosse di protesta.

Renzi si infuria e accende la linea rossa con il Cremlino. Chiama niente meno che Vladimir Putin per cambiare il titolo a un servizio di un tg. Quello trasecola, ma lo fa. Pensate voi se un premier giapponese o britannico avrebbe mai telefonato a Sergio Mattarella per una rettifica su un servizio di Rai International…