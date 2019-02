Primarie Pd, 100mila euro per propaganda sui social

Aumenta il budget messo a disposizione dal Pd per la comunicazione legata alle primarie. Con il probabile obiettivo di scongiurare un eventuale ‘flop’ ai gazebo, la Commissione congresso che deciso di spendere di più per “favorire il più possibile la partecipazione delle elettrici e degli elettori del Pd alle primarie”.

L’obiettivo del Nazareno è quello di arrivare a circa 100mila euro di budget per la comunicazione, a fronte dei circa 50mila euro spesi sino ad ora sul web. Per questo, la Commissione ha dato mandato a Matteo Orfini, presidente uscente del partito, di “impegnare l’Amministrazione del Pd, nei limiti delle proprie possibilità, ad aumentare il budget inizialmente preventivato per la campagna di comunicazione istituzionale delle primarie del 3 marzo 2019, rafforzando la comunicazione sui social media”. (AdnKronos)