Guardia Costiera: la Sea Watch può lasciare il porto di Catania

La nave Sea Watch 3 della ong tedesca Sea Watch può lasciare il porto di Catania e prendere il mare verso Marsiglia. Lo ha deciso la Guardia Costiera di Catania, che ha ritenuto “terminati gli accertamenti di sicurezza ed a seguito di contatti intercorsi da parte del Comando generale con lo Stato di bandiera” (l’Olanda).

Lo fa sapere la Guardia Costiera ricordando che il 31 gennaio e l’1 febbraio scorsi la Sea Watch era stata ispezionata da militari specializzati in sicurezza della navigazione, che avevano eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave ai sensi della UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare), rilevando una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino.