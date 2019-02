Aggredisce poliziotte della Divisione Immigrazione, arrestato senegalese

Aggredisce due poliziotte allo sportello della Divisione Immigrazione della Questura: un cittadino senegalese di 26 anni, regolare in Italia, è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, come riporta il giornale locale

Il cittadino straniero, che precedentemente aveva avanzato istanza per ottenere il permesso di soggiorno, si è presentato nel primo pomeriggio di mercoledì, in orario di chiusura al pubblico, presso lo sportello della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, pretendendo a tutti i costi di avere informazioni sulla sua pratica di soggiorno in Italia. Sebbene lo sportello non fosse aperto al pubblico, la poliziotta, visto l’atteggiamento molto nervoso dell’uomo, con pazienza e nel tentativo di riportare alla calma l’uomo, ha fornito le indicazioni richieste, chiarendo che l’iter per il rilascio del permesso di soggiorno era giunto nella fase conclusiva. Ancora qualche giorno e sarebbe stato consegnato.