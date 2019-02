Sciacca: clandestino occupa una casa e minaccia di morte il proprietario

Brutta esperienza per un 52enne di Sciacca (Agrigento) che, dopo avere sorpreso un extracomunitario all’interno della propria abitazione, è stato da questo brutalmente aggredito. La sua colpa? Avergli chiesto di uscire immediatamente dall’appartamento.

Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, l’uomo si era allontanato qualche ora da casa per recarsi in campagna, e lo straniero ha approfittato di questa occasione per introdursi illecitamente nell’immobile. Quando il legittimo proprietario è rincasato, ha quindi trovato ad attenderlo la spiacevole sorpresa. Nella sua cucina c’era un extracomunitario che si stava servendo dalla dispensa, allestendosi un pranzo in piena regola. Superato lo choc iniziale, il 52enne ha chiesto spiegazioni, per poi intimare allo sgradito ospite di abbandonare subito l’abitazione.