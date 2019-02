Guardia costiera libica salva 100 migranti e li riporta indietro

La guardia costiera libica ha avvistato in mare un gommone con circa 100 clandestini a bordo che sono stati recuperato e riportati indietro. All’arrivo in Libia, come tutti gli altri, saranno assistiti da Unhcr o altre Ong. Nessuno di loro finirà nei lager, contrariamente a quanto raccontano fonti poco informate.

In Libia vi sono circa 20 Ong italiane che assitono i “migranti”.