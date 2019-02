Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi

Condividi

L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell’ambito della vicenda dei presunti fondi neri della Fondazione Maugeri di Pavia e dall’ospedale San Raffaele di Milano, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione.

Per effetto della cosiddetta legge ‘spazzacorrotti’, il reato di corruzione è stato inserito tra i cosiddetti reati ‘ostativi’ che impediscono di chiedere misure alternative al carcere. Per Roberto Formigoni, quindi, in base alla sentenza della Cassazione, si aprono le porte del carcere.Il verdetto sarà a breve notificato alla Procura generale di Milano per l’esecuzione della sentenza. La procura generale di Milano emetterà quindi l’ordine di esecuzione. Non è escluso che lo stesso Formigoni si costituisca spontaneamente. (AdnKronos)

Condividi l'articolo