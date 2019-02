Usa: il democratico Sanders annuncia candidatura alle presidenziali insultando Trump

Condividi

NEW YORK, 19 FEB – Il presidente Donald Trump è un “imbarazzo per il Paese”, un “bugiardo patologico”, un “razzista”. Lo afferma il senatore Usa Bernie Sanders annunciando la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2020.

Bernie Sanders ci riprova. Il senatore del Vermont che tre anni fa sorprese tutti mettendo in difficoltà Hillary Clinton alle primarie e conquistando oltre 20 Stati, ha annunciato che si ricandiderà alle primarie democratiche, e dunque alla presidenza degli Stati Uniti anche nel 2020.