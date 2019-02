Prete invita Mahmood: venga a cantare in chiesa da noi

di Chiara Moretti – L’invito c’è ed è diretto al vincitore di Sanremo. “Magari Mahmood venisse da noi a cantare con i ragazzi in chiesa, ma soprattutto a raccontare la sua vita che mi è sembrata non facile” dice all’Adnkronos don Vitaliano Della Sala sotto i riflettori per aver fatto cantare ‘Soldi’ ieri prima della messa ai ragazzi del coro della parrocchia di Mercogliano nell’avellinese.

“Mi piacerebbe organizzare un incontro con domande e risposte. Sono certo che li farebbe crescere” spiega. Un’esperienza positiva, quella di ieri, da cui è nata anche un’occasione per alcuni dei giovani dell’oratorio. “Un gruppo di loro, che si diverte a fare video da noi, vedrà i loro filmati nella trasmissione ‘Non è l’Arena’ di Giletti. Sono euforici”. Neanche a farlo apposta, ieri, il Vangelo era quello delle Beatitudini e la prima è ‘beati i poveri’. “Sembra che non ci azzecchi molto e, invece, la canzone affronta il tema del denaro che rompe la genuinità del rapporto familiare”.