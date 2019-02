Libro del francese Martel svela gli ”incontri segreti tra Renzi e Bergoglio”

C’è anche Matteo Renzi in Sodoma, il libro-bomba del francese Fréderic Martel sul Vaticano che punta a svelare gli intrecci tra cardinali, curie e lobby gay. Il capitolo che riguarda l’ex premier rivela la commistione tra politica e mondo cattolico e, nello specifico, i retroscena sull’approvazione delle unioni civili nel 2016.

Il Fatto scrive che in tema di diritti civili “i vescovi non si mobilitarono” e “il mondo cattolico fu così poco ostile”. “Renzi – scrive Martel – incontra il Papa di persona per risolvere direttamente il problema. Diversi incontri ultra-confidenziali si sono svolti, sempre di notte, tra Francesco e il presidente del Consiglio, testa a testa, senza la presenza dei consiglieri dei due uomini (questi incontri segreti, almeno due, mi sono stati confermati da uno dei principali consiglieri di Renzi)“. Papa Francesco voleva solo una cosa: non nominare nella legge la parola “matrimonio” per le persone dello stesso sesso. Cosa che Renzi fece.