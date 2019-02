Grimoldi (Lega): i terroristi islamici ‘italiani’ restino in Siria

“L’Italia non muoverà un dito per riportare qui il 24enne Samir Bougana, il foreign fighter di origine marocchina ma nato in provincia di Brescia, a Gavardo, e cresciuto in Lombardia, che adesso dalle carceri siriane, dove è rinchiuso dopo essere stato catturato dai curdi, piagnucola per il trattamento e auspica di scontare la sua pena nelle carceri italiane e di poter poi rifarsi una vita in Italia”.

Lo ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente leghista della Commissione Esteri della Cameran Paolo Grimoldi.