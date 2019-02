Isis, italo-marocchino catturato dai curdi mentre fuggiva in Turchia

“Mi sono pentito di essere venuto in Siria con mia moglie, ho visto com’è questa vita, ho avuto paura delle bombe, avevo paura per me e per i miei figli”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa Samir Bougana, foreign fighter italomarocchino catturato dalle forze curde mentre stava tentando di scappare in Turchia.

Samir aveva chiesto aiuto a un trafficante, ma lui lo ha consegnato. “Ero con mia moglie e i miei tre figli, ci hanno separato subito”. tgcom24.mediaset.it