Germania a Trump: difficile il rimpatrio dei terroristi ‘europei’

Il governo tedesco ritiene che sia “estremamente difficile” in questa fase attuare il rimpatrio dalla Siria dei jihadisti europei, come richiesto dal presidente Donald Trump. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Heiko Maas, intervenendo sulla tv pubblica tedesca, domenica sera. Un ritorno potrebbe essere possibile solo se “siamo in grado di garantire che vengano inviati immediatamente in tribunale e che saranno arrestati”, ha detto Maas, intervistato sul primo canale televisivo tedesco, la Ard. “Abbiamo bisogno di informazioni giudiziarie, e questo non è il caso”; e dunque in queste condizioni un rimpatrio sarebbe “estremamente difficile”. AGI