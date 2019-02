Esercito tedesco; munizioni difettose, aerei che non volano, navi e sottomarini inutilizzabili

Condividi

Altro che difesa comune. In Germania la priorità sembra essere la difesa nazionale. Aerei che non volano, sottomarini che non possono essere usati, navi che non possono salpare. Per non palmare delle munizioni, poche e difettose, incapaci di centrare l’obiettivo in ambienti troppo caldi. Lo stato dell’esercito tedesco oggi lascia a desiderare. Persino le divise scarseggiano. Un segno dei tempi.

Soldati demoralizzati – – La grande potenza militarista che fu, ha investito sempre meno nel settore. Il risultato è quello riassunto da Hans-Peter Bartels, deputato socialdemocratico. “Non c’è né abbastanza personale né materiale, e spesso si incontrano carenze su carenze”. L’esponente dell’Spd parla con cognizione di causa: è incaricato di monitorare il Bundeswehr (l’esercito tedesco) per conto del Bundestag (il Parlamento federale). L’ultima relazione pubblicata, a fine gennaio, stabilisce “le truppe sono lungi dall’essere completamente equipaggiate”.