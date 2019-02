Firenze, la protesta dei magazzinieri di Zara

Condividi

Protesta nel centro di Firenze da parte degli addetti di un magazzino della logistica Zara, situato a Reggello (Firenze) e destinato ad essere chiuso con 39 dipendenti che perderanno il posto. L’iniziativa è stata regolarmente organizzata dal sindacato Sì Cobas presso i negozi Zara del centro e al settimo giorno di fila di occupazione da parte dei lavoratori del magazzino di Reggello.

Una quarantina i lavoratori che ai lati di via Calimala informano i passanti, in pieno struscio serale, distribuendo volantini. Il sindacato Sì Cobas spiega che gli addetti “aspettano la convocazione di Zara a un tavolo in prefettura, alla quale hanno già annunciato la partecipazione Regione Toscana e Comune di Reggello” e ha ricordato che “39 persone perderanno il proprio posto di lavoro. Non siamo di fronte a una crisi aziendale. Siamo di fronte alla rapacità di una multinazionale che tramite il sistema degli appalti al ribasso vuole risparmiare sul costo della forza lavoro e liberarsi dei lavoratori sindacalizzati“.