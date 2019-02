Renzi: Salvini mette le divise perché non ha più chi gli stira le camicie

“Salvini si mette delle uniformi, della polizia, dei carabinieri. Va capito: a casa non ha più chi gli stira le camicie”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, presentando il suo libro “Un’altra strada” a San Lazzaro di Savena (Bologna).

“Se fosse passato il referendum oggi il Paese sarebbe diverso e quelli che ci hanno fatto la guerra per riprendere il controllo della Ditta non riavranno la Ditta e hanno mandato al governo il Matteo sbagliato”, ha detto Renzi.” Abbiamo fatto – ha aggiunto – molte cose, alcune le abbiamo fatte bene, altre le abbiamo sbagliate. Abbiamo qualche cicatrice per quello che è successo, come dice Bersani. Samuele Bersani”.