Renzi: gli europei vadano in processione da Markel per chiederle di fare il presidente del Consiglio europeo

Nel suo nuovo libro, Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani, in uscita oggi per Marsilio, l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha proposto Angela Merkel alla presidenza del Consiglio europeo. Ha inoltre ufficializzato la sua intenzione di non candidarsi alle prossime Elezioni europee.

Nel libro, Renzi si sofferma in uno dei passaggi conclusivi sui risultati deludenti dell’Alto rappresentante per la politica estera europea, Mogherini (“il suo impatto sulla politica estera europea è stato purtroppo prossimo allo zero su tutti i dossier più importanti”). Quindi ha tessuto l’elogio di Angela Merkel, la cui carriera politica in patria è sul viale del tramonto.