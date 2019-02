Mons. Perego paragona i migranti alle vittime delle Foibe

Condividi

In molti prendono le distanze dalle dichiarazioni di monsignor Gian Paolo Perego, arcivescovo di Ferrara e già direttore della Fondazione Migrantes della Caritas. Durante l’omelia della messa celebrata in occasione del Giorno del Ricordo, infatti, il vescovo ha definito i “cimiteri in fondo al Mediterraneo” come “le nuove foibe di oggi”. (la differenza sostanziale è che i clandestini partono autonomamente, mentre gli Istriani sono stati scaraventati nelle Foibe con la forza – Armando Manocchia)

Un paragone che non ha mancato di sollevare alcune critiche. Come quelle di Marino Micich, direttore dell’Archivio del Museo Storico di Fiume. “Non è un parallelo adeguato – dice all’Adnkronos – Sono due situazioni completamente differenti: le Foibe istriane sono state utilizzate ad opera della polizia segreta jugoslava per uccidere migliaia di persone secondo un piano ben determinato: ‘eliminazione dei nemici del popolo'”. Diverso, invece, il discorso per i migranti morti nel Mediterraneo. Decessi certo da evitare, ma che “avvengono per naufragi, per le condizioni del mare avverse”, spiega Micich, e non per volere di una organizzazione politica come successo per le foibe.