Hnhcr (Onu) vuole 920 milioni di dollari ”per i musulmani Rohingya”

Il governo del Bangladesh con l’UNHCR, l’ ONU in generale e la Comunità delle ONG, lancia oggi un appello di finanziamento da 920 milioni di dollari per sostenere i rifugiati musulmani Rohingya e le comunità locali nel 2019. “Contiamo su una risposta rapida e sostanziale ai donatori.”

The government of Bangladesh with UNHCR, @UNmigration, the @UN at large and the NGO community launch today a funding appeal for 920m $ to support Rohingya refugees+local communities in 2019. We count on a swift and substantial donor response. @MdShahriarAlam @IOMchief @MiaSeppo pic.twitter.com/0LWOQkGXI4

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) February 15, 2019