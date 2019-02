Malore per Umberto Bossi, portato in elisoccorso in ospedale

Umberto Bossi, 77 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi sentito male in casa. E’ successo a Gemonio ed è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale di Varese. E’ accaduto attorno alle 17, il senatur ha battuto la testa e per questo è stato immobilizzato per evitare ulteriori lesioni alla spina dorsale.

Il fondatore della Lega Nord già nel 2004 aveva avuto gravi di problemi di salute quando era stato colpito da un ictus cerebrale che lo aveva lasciato parzialmente paralizzato.

