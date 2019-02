Toscana, fondi per celebrare Oriana Fallaci: la sinistra boccia la norma

Non c’è ancora pace per Oriana Fallaci. La denuncia arriva dai consiglieri regionali della Lega, Elisa Montemagni (capogruppo) e Marco Casucci, dal vicepresidente dell’Assemblea toscana Marco Stella (Forza Italia), dal capogruppo di FI Maurizio Marchetti, e dal capogruppo di FdI, Paolo Marcheschi. “Ancora una volta, il Pd e le forze di sinistra toscane mostrano la loro avversione a Oriana Fallaci – scrivono in una nota – e non perdono occasione per boicottare ogni iniziativa volta a valorizzare la grande scrittrice fiorentina scomparsa nel 2006″.

Motivo del contendere un emendamento presentato dai consiglieri alla legge regionale sui “Grandi Toscani” per celebrare le personalità illustri della storia toscana. I consiglieri di centrodestra avevano presentato un emendamento che prevedeva lo stanziamento di 10mila euro in un capitolo a parte per ricordare i 90 anni della nascita della Fallaci. Ma è stato bocciato dall’aula da “una variegata maggioranza che va dal Pd a Sì Toscana, da Mdp a Movimento 5 Stelle”. “Non ci sembrava di aver chiesto la luna – attaccano i consiglieri – visto che la stessa legge prevede, ad esempio, 50mila euro per Napoleone Bonaparte, che di toscano ha ben poco se non lontane discendenze sanminiatesi. Credevamo fosse giusto e sacrosanto ricordare la Fallaci, giornalista e scrittrice di fama mondiale che mezzo mondo ci invidia. Ancora una volta, però, è prevalsa l’ideologia a senso unico e miope. La sinistra ha perso l’ennesima occasione per dimostrare di essere cambiata”.