Bergoglio: ‘migranti mandati indietro finiscono nei lager’

ROMA – “Ci sono stati casi molto brutti dove i migranti come un ping pong, sono andati indietro e si sa che tante volte finiscono nei lager, finiscono anche peggio di prima”. Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sull’aereo papale di ritorno dal viaggio a Marsiglia.

Al giornalista che chiedeva se i suoi appelli da dieci anni abbiano fallito, il Papa ha risposto: “Credo di no, dirò che la crescita è andata lentamente oggi c’è coscienza del problema migratorio, c’è coscienza che è arrivata a un punto, come una patata bollente che non si sa come prenderla”. Il Papa ha ribadito che nei lager “è il regno del terrore”, sono schiavi” e “noi non possiamo senza vedere le cose mandarli indietro come una palla di ping pong”. “I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi, integrati”. (ANSA).

