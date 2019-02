Tubercolosi, lo sguardo dell’Europa su Napoli: attenzione alta

Condividi

In Europa si dibatte sui recenti casi di tubercolosi che si sono verificati a Napoli. All’interrogazione parlamentare, ad opera dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, la Commissione Europea ha risposto sottolineando che l’attenzione sul tema sorveglianza della tubercolosi resta alta.

La tbc è tornata alla ribalta con il tragico decesso di un medico che lavorava all'ospedale San Paolo di Napoli. Sulla vicenda ha relazionato l'europarlamentare e portavoce del M5S Piernicola Pedicini: "La sorveglianza della tubercolosi, ha spiegato la Commissione, costituisce un obbligo giuridico nel quadro stabilito dalla decisione n. 1082/2013 sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. In più ricorda la collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) tesa a rafforzare la sorveglianza, la sensibilizzazione, la preparazione e la risposta alla Tbc".







Sulle statistiche relative ai contagi, richieste da Pedicini, l’Ue ha fatto sapere che tutti i dati sulle infezioni da Tbc sono comunicati a livello regionale e nazionale.

Pedicini ha chiesto che l’Ue verifichi che le autorità locali competenti stiano mettendo in atto tutte le misure necessarie per far fronte al potenziale pericolo di contagio. La Commissione ha quindi chiarito che esistono delle indicazioni normative alle quali gli Stati devono attenersi, e di aver pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla lotta contro l’Hiv/Aids, l’epatite virale e la Tbc, che delinea le azioni dell’Ue riguardo a queste malattie.

La Commissione ha fatto sapere di sostenere azioni sulla Tbc anche attraverso il programma dell’Ue per la salute, i programmi quadro dell’Ue per la ricerca, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e lo strumento europeo di vicinato e partenariato. Annualmente – ha detto infine – eroga dei finanziamenti destinati al Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria.

“Siamo convinti – è il commento di Pedicini – che non si possa sottovalutare il contagio da Tbc, una malattia che per troppo tempo è stata considerata debellata. Il M5S è a fianco dei cittadini e degli ammalati e lotterà nelle sedi opportune per tutelare la salute di tutti”.

www.napolitoday.it