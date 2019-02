Diciotti, Morra: “Ok processo a Salvini, è nel dna del M5s”

Condividi

“Mi domando se noi come 5Stelle, avendo tratto il nostro humus da un piano pre-politico, dovremmo rispondere sì a prescindere ai giudici. Anche perché male non fare, paura non avere. Quindi nessuno di noi si deve sottrarre al giudizio. Se io dimostro che ho agito nel modo giusto, svolgo una funzione sociale importantissima. La magistratura deve sempre poter avere dubbi sull’operato della politica”. Lo dice, a proposito del voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il processo sulla Diciotti, il presidente dell’Antimafia, il senatore del M5s, Nicola Morra.

All’obiezione che c’è il tema dell’autonomia della politica, Morra risponde: “Comprendo. Di certo alcune situazioni meritano approfondimento, e vanno evitati giudizi epidermici. Ma le regole non si modificano in presenza di emergenze, altrimenti il sospetto che si cambi per opportunità potrebbe inficiare l’immagine del Movimento.