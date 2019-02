Coisp: centro sociale di Torino era base logistica di associazione sovversiva

Condividi

LO SGOMBERO DELL’ASILO DI VIA ALESSANDRIA OCCUPATO DAL 1995 DAGLI ANARCHICI E DIVENTATO BASE LOGISTICA E OPERATIVA DI UN’ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA, MOSTRA ANCORA UNA VOLTA QUELLA PICCOLISSIMA REALTÀ DEL NOSTRO PAESE DI CUI DOBBIAMO LIBERARCI IN FRETTA COSÌ COME DI QUELLA PARTE POLITICA CHE INCREDIBILMENTE SOSTIENE TALI DELINQUENTI.

“Pieno sostegno al Questore di Torino Francesco Massina ed a tutti i nostri colleghi impegnati nei servizi per tutelare i cittadini torinesi perbene da gruppi di anarcoidi che hanno tentato di mettere a ferro e fuoco la città di Torino con l’intento di riprendere possesso un’associazione sovversiva la cui finalità era di contrastare la politica dello Stato in materia di immigrazione colpendo i Centri per l’Immigrazione e il Rimpatrio”.