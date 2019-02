Marocchino senza biglietto aggredisce la capotreno, subito libero

foto repertorio

Grave episodio di violenza sul treno regionale n.11606 delle ore 19 che collega Ancona con Rimini. – Un marocchino che viaggiava senza biglietto si è scagliato prima verbalmente e poi fisicamente contro la capotreno che, per fortuna, non ha riportare serie conseguenze dall’aggressione. La dipendente delle ferrovie, impegnata nel suo lavoro, si era avvicinata allo straniero chiedendogli di mostrare il titolo di viaggio. L’uomo, un 59enne risultato essere un clandestino, irritato per la richiesta ha insultato la donna, l’ha minacciata pesantemente e, nel tentativo di fuggire, le ha dato una spinta.

Alcuni viaggiatori che hanno assistito alla scena sono prontamente intervenuti fermando il nordafricano. La capotreno, col mezzo ormai in prossimità dello scalo di Fano, ha immediatamente allertato i carabinieri. Così, quando il convoglio è giunto in stazione, quattro carabinieri sono saliti a bordo ed hanno preso in consegna il 59enne.