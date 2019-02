Greta e Alessandro sfrattati con una bimba di 3 anni: siamo precari, nessuno ci affitta una casa

Precari poco più che ventenni, con una figlia di tre anni, Greta e Alessandro sono stati sfrattati dalla casa in cui vivevano da sei anni a borgo San Giuseppe, nel cuore del quartiere Oltretorrente a Padova. Il 4 febbraio un ampio dispiegamento di forze dell’ordine ha eseguito il provvedimento del tribnuale.

Entrambi con un lavoro non stabile e senza un contratto fisso, Greta e Alessandro hanno difficoltà ad avere un’abitazione in affitto, come racconta ParmaToday. “Nessuno dei due ha un contratto fisso: le agenzie e i privati non di fidano e non ci affittano la casa”, dicono i due ragazzi, provenienti da famiglie parmigiane, che hanno deciso di mettere al mondo una figlia e di prendersi cura di lei.