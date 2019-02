Droga nei bagagli di un ‘richiedente asilo’ nel centro di accoglienza

Napoli – A seguito di un intervento per lite in atto tra alcuni ospiti della struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale di Terzigno in via Zabatta, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 24enne originario del Benin, domiciliato nella struttura e richiedente asilo.

Nel corso dei controlli conseguenti alla lite è stato trovato in possesso di 130 grammi di marijuana suddivisa in 90 confezioni incartate in pezzi di fogli di carta e contenute in una cassettina di plastica, a sua volta riposta in mezzo ai suoi bagagli.