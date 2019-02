Migranti, Germania sostiene le Ong: “Indegno discutere ogni volta chi deve accogliere”

Indegno. Non usa giri di parole il viceministro degli Interni tedesco, Stephan Mayer, nel criticare casi come quello delle navi Diciotti e Sea Watch 3, con i migranti lasciati per giorni a bordo nell’attesa di un accordo tra i Paesi europei sulla loro accoglienza.

Parlando a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bucarest, Mayer ha chiarito la posizione del governo tedesco, secondo cui è necessario trovare “al più presto” soluzioni per le navi che si offrono di salvare i migranti nel Mediterraneo. L’esponente della Csu, che finora è stata l’ala dell’esecutivo Merkel meno “tenera” sull’immigrazione, ha definito “indegno” che si debba discutere “di volta in volta quale Paese e a quali condizioni sia disposto ad accogliere persone a rischio naufragio”.