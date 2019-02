Landini (Cgil) minaccia di non fermare la ‘scampagnata’ del 9 febbraio

“Se il Governo continua a non ascoltarci non ci fermeremo alla manifestazione del 9 febbraio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un incontro alla stampa estera.”Il nostro interlocutore è il presidente del Consiglio – ha aggiunto – vogliamo un confronto e una trattativa per portare a casa dei risultati. Poi sarà il Governo a decidere le forme del confronto”.

Ma che cosa sarebbe questa terribile “manifestazione del 9 febbraio”? Un’allegra scampagnata pagata dalla Cgil, biglietto e pranzo compreso.