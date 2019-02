Trump contro l’aborto al 9° mese approvato dai democratici nello stato di New York

#Trump asfalta il legislatore dello Stato di #NewYork sull' infame legge che permette l'#aborto al 9°mese:

'Farò approvare una legge al Congresso x abolire l aborto allo stadio terminale,

Si tratta di combattere×il diritto alla VITA×tutti! Grazie Dio x averci dato #Trump🙏 pic.twitter.com/nCkZrEem38 — RiRi🍀 (@Riri192613) February 6, 2019

Il Congresso locale dello stato di New York ha legiferato per consentire l’aborto fino a nove mesi di gravidanza “fino alla nascita . La norma consentirebbe ai medici e agli operatori sanitari di eseguire aborti che superino le 24 settimane (attualmente consentite dalla legge), in caso di “invalidità del feto” o se in maniera generica si valutasse “necessario proteggere la vita o la salute della paziente”.

Nel “democratico” stato di New York è stato praticamente legalizzato l’aborto fino a un secondo prima della nascita. “Con la firma di questo disegno di legge, stiamo inviando un chiaro messaggio che, qualunque cosa accada a Washington, le donne a New York Will avranno il diritto fondamentale di controllare il il loro corpo”, ha detto il governatore Cuomo .