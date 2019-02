Salvini a Macron: stop terroristi italiani che fanno la bella vita in Francia

“Non vogliamo litigare con nessuno e non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli Italiani.

Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e il governo francese, sederci a un tavolo e affrontare, per quanto riguarda le mie competenze, tre questioni fondamentali.

1- Stop con i respingimenti alle frontiere. Risultano essere oltre 60 mila dal 2017 a oggi compresi bambini e donne abbandonate nei boschi;

2- Stop con i terroristi italiani, una quindicina, condannati ma che fanno la bella vita con residenza in Francia;

3- Basta, infine, danneggiare i nostri lavoratori pendolari che sono letteralmente vessati ogni giorno alle frontiere francesi da controlli che durano ore.

Noi siamo pronti e disponibili con spirito costruttivo a voltare pagina, per il bene del nostri cittadini.”