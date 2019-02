Migranti: Strasburgo scrive a Conte sul Decreto sicurezza

Condividi

STRASBURGO – Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, in una lettera inviata al premier Conte, si dice “preoccupata” per le possibili “ripercussioni del decreto sicurezza sul diritto di accesso all’accoglienza e ai servizi essenziali, come salute e educazione, per i residenti che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e dalle sconcertanti informazioni che indicano che un certo numero di loro sarebbero a rischio di restare senza un alloggio”.

Mijatovic si dice anche “preoccupata” per la modalità di chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto che -afferma- può “mettere fine agli ammirevoli sforzi fatti negli anni passati dai servizi sociali per l’integrazione e riabilitazione” dei rifugiati.