Sgombero Castelnuovo: i migranti non vedevano l’ora di andarsene

“Questo i tigì non ve lo mostreranno.” (I migranti stavano male e non vedevano l’ora di andarsene.)

“In tanti contenti di andare via, freddo, cibo no buono”

“Dedicato a chi diceva “Salvini DEPORTA le persone” riguardo al mega-centro immigrati (chiuso) di Castelnuovo di Porto.” Lo scrive Salvini su Facebook