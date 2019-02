Germania: -0,4% produzione industriale dicembre, peggio delle attese

Condividi

Brusca frenata della produzione industriale in Germania, che è diminuita a dicembre: i dati ufficiali mostrano così l’ultimo di una serie di segnali che indicano il rallentamento nella più grande economia europea. La produzione è diminuita dello 0,4 per cento mese su mese, ha reso noto l’ufficio federale di statistica Destatis con un dato depurato dagli effetti stagionali e di calendario – ben al di sotto di una previsione di rimbalzo dello 0.9 percento da parte degli analisti.

Guardando alle diverse aree di produzione, solo i produttori di beni capitali hanno aumentato la produzione, con un incremento dello 0,9 percento.Nel frattempo le aziende produttrici di beni di largo consumo hanno evidenziato un calo dello 0,4% e quelle dei beni di consumo 0,5%.Quanto agli altri settori dell’industria, la produzione dei fornitori di energia si è mostrata piatta, mentre le imprese di costruzione hanno riportato una produzione inferiore del 4,1%.







L’indice odierno segue una pubblicazione di mercoledì che ha segnalato ordini in calo tra le imprese manifatturiere, la spina dorsale dell’economia tedesca. “Dati gli ordini più bassi e gli indicatori di fiducia contenuti, la performance industriale rimarrà probabilmente in sordina”, ha commentato il ministero dell’economia in una dichiarazione. (askanews)

