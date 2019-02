Bimbo di tre anni torna a casa dall’asilo e muore

Dramma a Bordighera, dove un bimbo di appena 3 anni, Alessandro C., è morto subito dopo essere rientrato a casa dall’asilo. Secondo quanto ricostruito il piccolo – dopo il ritorno dalla scuola materna Rodari, in via Pasteur, intorno alle 18:30 – ha accusato un malore mentre si trovava a casa con la nonna: è stato trasportato in ospedale ma è deceduto nonostante il tentativo di soccorso. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Imperia.

Livido sul corpo – – Secondo alcune indiscrezioni – riportate dal la Stampa – sul corpo sarebbe stato individuato almeno un livido che potrebbe essere conseguente al decesso o che il piccolo si sarebbe potuto procurare giocando, ma che non sembrano compatibili con eventuali percosse. Proprio a causa dell’ematoma è partita la procedura che ha portato all’informativa immediata alle forze dell’ordine da parte dei medici. Il bimbo che non risultava affetto da una patologia pregressa sarebbe andato all’asilo come tutti i giorni e avrebbe manifestato malesseri una volta arrivato a casa.

L’autopsia – – I militari stanno raccogliendo testimonianze sia tra il personale della scuola materna sia tra amici e familiari. Per chiarire le cause del decesso si dovrà attendere l’autopsia. Il corpicino è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Sanremo. Al vaglio degli inquirenti ci sono tutte le ipotesi. notizie.tiscali.it