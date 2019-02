Questo non è il mio Papa. Diffidate dalle imitazioni

di Armando Manocchia

Nel tempo dell’inganno universale, in cui i media dicono di combattere le fake news mentre le divulgano, il presunto Papa fa a baci in bocca con l’imam sunnita di Al Azhar, uno degli islamici più integralisti del mondo. Se poi allo stesso modo, un vice presidente del Consiglio, nonché Ministro dell’Interno, va nel paese più canaglia di tutti i paesi canaglia a farsi i selfie con i finanziatori del terrorismo islamico (Isis), per poi affermare che quel Paese è diventato tollerante, è davvero un atto rivoluzionario.

Il riferimento, non puramente casuale, è alla fake news di quei giornali cattolici che hanno scritto falsità insinuando analogie tra San Francesco e il Capo di Stato Vaticano.

Si sappia che San Francesco non solo non ha mai lavato i piedi ai musulmani, ma quando incontrò il sultano Malek al-Kamel, non lo prese per mano come ha fatto l’imitazione malriuscita del Papa, ma rischiando la vita, gli fece un gran cazziatone sul fatto che bestemmiavano il nome di Cristo e cercò pure di convertirlo alla fede Cristiana.

Il bacio storico tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar