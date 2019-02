Napoli: boom di suicidi per motivi economici, dati drammatici

Sono drammatici i dati riguardanti i suicidi per motivi economici in Campania. Con in testa le province di Napoli e Salerno, è quasi raddoppiata la percentuale di persone che hanno deciso di togliersi la vita perché non riescono ad arrivare a fine mese. Lo rivela una ricerca dell’Osservatorio della Link Campus University che evidenzia una crescita dei suicidi anche nelle regioni meridionali, soprattutto nell’ultimo anno.

La Campania è passata dal 12,4% dei suicidi a livello nazionale per il 2012 al 21,8% per l’anno 2018. La provincia di Napoli è in testa in questa triste classifica. L‘intera regione fa registrare il 13,5% dei suicidi complessivi sull’intero territorio nazionale e si piazza dietro al Veneto, in testa con il 15,8%.