L’Italia regala 5 milioni di euro all’Unicef “per il Gambia”

L’Ambasciatore d’Italia a Dakar, Francesco Paolo Venier, e la Direttrice dell’ufficio della Cooperazione Italiana (AICS) a Dakar, Alessandra Piermattei, si sono recati in questi giorni in Gambia per procedere con le autorità del paese africano al lancio di due progetti di sviluppo in collaborazione con Unicef.

Il primo, direttamente finanziato dalla Cooperazione Italiana, riguarda l’attivazione della componente gambiana di un’iniziativa regionale, del valore complessivo di 3 milioni di Euro, che mira a sostenere i programmi nazionali di nutrizione accelerando il raggiungimento degli indicatori per i gruppi vulnerabili, i bambini da 0 a 5 anni e le donne in età riproduttiva.