Europa dell’odio. Brexit, Tusk insulta i britannici “un posto speciale all’inferno”

A Londra l’indignazione è alle stelle nei confronti del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, che ha detto oggi che c’è “un posto speciale all’inferno” per chi ha promosso la Brexit senza avere un piano sicuro su come attuarla. I più scandalizzati sono gli alleati nordirlandesi della premier Theresa May, gli unionisti del Dup, che hanno definito Tusk “un diabolico euromaniaco”, ma c’è chi scomoda San Tommaso e Dante Alighieri per condannare il presidente Ue.

“Donald Tusk ha dimostrato ancora una volta il suo disprezzo per i 17,4 milioni di persone che hanno votato per sfuggire alla corruzione nella Ue” ha detto Sammy Wilson, portavoce per la Brexit del Democratic Unionist Party nordirlandese. “Questo diabolico euromaniaco fa del suo meglio per tenere il Regno unito incatenato alla burocrazia e al controllo Ue“. Tusk ha parlato in una conferenza stampa a Bruxelles a fianco del premier irlandese Varadkar.Andrea Leadsom, esponente conservatrice e della campagna per il divorzio dalla Ue, ha chiesto le scuse di Tusk, definendo le sue parole “maligne”.