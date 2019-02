Privatizzazioni, Tria negli USA per svendere l’Italia

Si è conclusa la visita ufficiale negli Stati Uniti del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. La tappa a New York segue e completa la due giorni di Washington: una missione che ha suscitato molto interesse sulle prospettive (svendita, ndr) del sistema Italia.

Obiettivo del ministro spiegare e far conoscere sempre meglio, ai responsabili del Governo USA, alle istituzioni internazionali, all’accademia come ai grandi investitori e imprenditori internazionali i tanti atout del paese e i lavori in corso per rafforzarli. I suoi punti di forza sono la solidità dei suoi fondamentali economici, la solidità del debito, il rafforzamento del pianeta bancario e una legge di bilancio 2019 mirata alla crescita per contrastare il raffreddamento della congiuntura nel paese come nel panorama europeo e globale.