Bari: 57enne presa per il collo e rapinata, arrestati due clandestini

Sono stati arrestati dalla polizia due clandestini accusati di aver aggredito e rapinato una 57enne a Bari. I malviventi, un 30enne originario del Gambia e un 23enne nigeriano, avrebbero assalito la donna mentre si trovava nella propria auto.

Secondo la ricostruzione degli agenti, i due avrebbero avvicinato la donna che si trovava in automobile e, mentre uno dei due la afferava con estrema violenza al collo, l’altro si sarebbe impossessato di uno smartphone custodito all’interno dell’abitacolo. I due clandestini, dopo l’aggresione, si sarebbero poi allontanati nei pressi del parcheggio dello stadio San Nicola. Qui, prontamente raggiunti da una volante della mobile, sono stati immediatamente arrestati per rapina aggravata.







Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso del cellulare rubato poco prima alla 57enne. Oltre allo smartphone, gli agenti hanno requisito anche due coltelli che i nordafricani portavano con se in tasca. Una volta fermati, i due sono stati trasferiti nel carcere di Bari in attesa dell’autorità giudiziaria.

