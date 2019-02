Venezuela, Tajani: indignato per la posizione italiana (che è la stessa dell’Onu)

Condividi

Guterres a Guaidó: l’ONU riconosce solo Maduro come presidente legittimo

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ignorando o fingendo di ignorare le dichiarazioni dell’Onu) si è detto “deluso e amareggiato” dalla posizione del governo italiano che blocca il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente a interim del Venezuela, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere intervenuto sull’argomento chiedendo al governo di allinearsi alla posizione europea.







“Sono deluso amareggiato e offeso come italiano che il governo di un paese culla del diritto si schieri da parte di un dittatore efferato come Nicolas Maduro” ha detto Tajani in una conferenza stampa a Roma, presso la sede della Stampa estera.

Tajani ha negato che vi siano “pressioni degli Stati uniti” e ha detto “Rivendichiamo la nostra libertà e ogni accusa di mancanza di libertà la respingiamo”. E ha aggiunto: “La nostra azione non è coordinata con quella degli Stati uniti”. Il presidente dell’Europarlamento ha inoltre avuto inoltre il coraggio di negare che ci alcuna “questione che riguardi il petrolio” dietro la posizione assunta sul Venezuela.