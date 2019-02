Guterres a Guaidó: l’ONU riconosce solo Maduro come presidente legittimo

Condividi

L’ONU rifiuta di posizionarsi a favore del golpista Juan Guaidó e afferma che il Venezuela agisce in coordinamento con il governo riconosciuto dai paesi membri. Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha confermato Giovedi che gli Stati dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) riconoscono Nicolás Maduro come presidente costituzionale e legittimo del Venezuela.

Il portavoce di Guterres ha sottolineato che il riconoscimento dei governi non è una funzione del Segretario generale delle Nazioni Unite, ma gli Stati membri, e nel suo rapporto con gli Stati membri rispetta le “decisioni” dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, ha ribadito la sua disponibilità per aiutare a trovare una soluzione politica alla crisi scatenata nel Paese.







Per quanto riguarda l’arresto in Venezuela di tre giornalisti l’agenzia di stampa spagnola EFE, Dujarric considera “cruciale” che i giornalisti “possono informare liberamente e che i loro diritti siano pienamente rispettati” in Venezuela, come in qualsiasi altro paese.

Il portavoce delle Nazioni Unite ha inoltre accolto con favore l’iniziativa del Messico e dell’Uruguay di convocare un incontro internazionale con l’obiettivo di avviare un dialogo politico in Venezuela. “Ovviamente la comunità internazionale può svolgere un ruolo chiave nel facilitare accordi ‘all inclusive'”, ha detto il portavoce, prima di spiegare che c’è ancora attesa per i dettagli e Guterres incontrerà i rappresentanti dei due paesi “nei prossimi giorni”.

La solita figura di m… di Renzi, divenuto ormai un collezionista.