Pd: l’Italia non puo’ sostenere Maduro (come sta facendo l’ONU)

“L’Onu è impegnata a trovare una soluzione politica per il Venezuela e a fornire ancor di più la sua assistenza umanitaria, anche se per fare questo ha bisogno del consenso e della cooperazione del governo di Nicolas Maduro, che è quello riconosciuto dalle Nazioni Unite“. Lo afferma il segretario generale del Palazzo di Vetro, Antonio Guterres, rispondendo con una lettera a Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim.

Il Pd da’ i numeri.







“A questo punto, dopo che il governo ha bloccato anche la dichiarazione UE, insieme alla mozione depositata oggi, chiediamo che il Governo venga subito in Aula.

E’ una decisione gravissima. Penso che la richiesta possa essere condivisa da tutta l’opposizione”. Lo afferma in una nota Alessandro Alfieri del Pd. “M5S e Lega stanno cambiando i connotati della nostra politica internazionale, andando anche palesemente contro le raccomandazioni di Mattarella. L’Italia non può sostenere Maduro, come di fatto sta facendo il Governo”, conclude.

Il Pd sta con un estremista di destra che vuole aiutare il Venezuela (che galleggia su un mare di petrolio) a saccheggiare il Paese.