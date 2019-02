Firenze, spaccio di droga: migrante arrestato due volte in una settimana

Condividi

foto repertorio

E’ stato arrestato due volte con l’accusa di spaccio in una settimana, e adesso è in custodia cautelare in carcere fino al 25 febbraio: giorno in cui è prevista l’udienza a suo carico. Nei guai un uomo di 28 anni di origini africane, arrestato per la seconda volta sabato scorso dalla polizia municipale, durante i controlli al Parco delle Cascine.

Il 28enne è stato sorpreso dagli agenti mentre stava nascondeva un etto di hashish in una siepe di piazzale Vittorio Veneto. Il giudice oggi, durante l’udienza per direttissima, ha disposto la custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza. L’uomo era già conosciuto alla polizia municipale che lo aveva arrestato già lo scorso 25 gennaio in viale degli Olmi. In quell’occasione, durante un servizio antidroga, gli agenti avevano assistito in diretta alla compravendita di sostanze stupefacenti e lo avevano fermato.

Alla vista della municipale lo spacciatore aveva anche cercato di scappare liberandosi di una busta contenente hashish (risultati pari a quasi 37 grammi) ma era stato raggiunto e arrestato. In quel caso il giudice aveva disposto l’obbligo di firma due volte a settimana presso il comando della Polizia municipale in attesa della nuova udienza. I vigili in questo periodo non lo hanno perso d’occhio, e lo hanno trovato nuovamente a spacciare sabato scorso.

www.firenzetoday.it

Condividi l'articolo