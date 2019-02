Eurodeputati Pd: “L’Europa è il nostro destino. Respingere i populisti”

“L’Europa è il nostro futuro e il nostro destino e se va difesa con uno spirito vigile ed orgoglioso va tuttavia profondamente cambiata. Per respingere l’attacco populista e per darle una sua nuova missione nel mondo”. E’ uno dei passi centrali del documento degli eurodeputati Pd presentato oggi alla Convenzione dem. “Ciò che serve è un’Europa leggera nella regolamentazione, rispettosa del principio di sussidiarietà e sovrana nelle materie propriamente federali: politica estera, di difesa e di sicurezza, politica monetaria, sociale ed economica comuni, un bilancio adeguato per la zona euro”, prosegue il documento, precisando che “nel prossimo Parlamento europeo occorre che prevalga una maggioranza che sostenga politiche economiche più espansive superando la linea economica e finanziaria ristrettiva”.

“Le prossime elezioni saranno decisive” e “avranno un peso storico. Saranno il bivio tra la possibilità di un’Europa rinnovata o la sua disintegrazione”, continuano gli eurodeputati Pd che puntano il dito contro “le forze che intendono distruggere e divaricare” e che “sono alacremente all’opera”. In Italia, in forme diverse, la Lega e i 5Stelle vogliono farci sprofondare nella parte più arretrata, conservatrice e ottusa del nostro Continente”. Lega e M5S sono “divise su tutto” e “litigano su ogni provvedimento, tranne che unirsi per far danno al Paese”.