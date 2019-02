Toia (Pd): “presentiamo un documento per la riscossa europea”

Gli eurodeputati Pd hanno presentato alla convenzione un documento per i candidati alla segreteria dem. Un documento che “vorremmo diventasse una piattaforma comune”, ha detto la capogruppo a Strasburgo Patrizia Toia, e sia portato in giro durante la campagna per le primarie del 3 marzo “per iniziare da subito anche la campagna elettorale per le europee” del 26 maggio.

“Oggi -ha spigato Toia alla convenzione dem- presentiamo un documento che parla di riscossa europea che per primi dobbiamo fare noi alzando bandiera europea il 21 marzo. E’ un documento a cui abbiamo lavorato tutti noi eurodeputati” senza distinzione di mozioni congressuali tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.