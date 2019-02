Fico: al posto di Salvini mi farei processare

Dopo aver premesso di “non voler entrare nel merito” della vicenda che riguarda il vicepremier Matteo Salvini sul caso Diciotti, Fico ha detto: “Se mai arrivasse a me una richiesta da parte della magistratura di autorizzare a procedere nei miei confronti, io pregherei la mia Camera di appartenenza di dare alla magistratura l’autorizzazione”.

“Io rispetto non formalmente ma in modo sostanziale qualsiasi decisione prenderà la giunta che è chiamata a lavorare in queste settimane e qualsiasi decisione prenderà il Senato – ha premesso il presidente dell’aula di Montecitorio – L’unica cosa che posso dirle è che semmai arrivasse a me una richiesta da parte della magistratura di autorizzazione nei miei confronti per qualsiasi questione, io pregherei la mia camera di appartenenza di dare l’autorizzazione alla magistratura senza se e senza ma”.